Se vi capiterà di andare in vacanza a Favignana state attenti a girare nel centro storico in costume e a torso nudo, perché rischiate una multa da 25 a 150 euro. Il sindaco Francesco Forgione ha firmato un’ordinanza con la quale vieta – a partire dal 1° giugno – a chiunque di girare a torso nudo e in costume nel centro storico dell’isola e di entrare, altresì, al palazzo Florio e all’ex stabilimento delle tonnare. Seppur c’è caldo insopportabile, per girare nel centro storico si dovrà indossare la maglietta e almeno un bermuda. «Dove sta lo scandalo? – dice Forgione – del resto a Roma ti è consentito camminare nel centro o entrare nei musei a torso nudo?».

Il sindaco chiede rispetto per gli spazi pubblici e per i siti storici dell’isola. Fra qualche settimana, del resto, Favignana verrà presa d’assalto da numerosi turisti, anche quelli giornalieri che vivono l’isola poche ore per poi fare rientro nella terra ferma. Il primo cittadino chiarisce che «ci sono altri posti, come spiagge e cale, dove poter stare a prendere la tintarella ma entrare in costume e senza maglietta tra i negozi, al Comune e nei siti storici non lo possiamo consentire a nessuno».

AUTORE. Redazione