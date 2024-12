All’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane è stato assegnato il Premio “Luca Svizzeretto Independent Spirit Award”. Si tratta di un prestigioso riconoscimento, simbolo di indipendenza e anticonformismo nel cinema italiano, premio speciale con il quale il Noir in Festival – rassegna dedicata al cinema, alla letteratura e ai nuovi media legati al genere del giallo e del mistero – celebra le figure più anticonvenzionali e indipendenti del panorama cinematografico italiano. A Ferracane il Premio è stato assegnato per la sua straordinaria capacità di interpretare ruoli autentici e intensi, sempre al di fuori degli schemi tradizionali.

Luca Svizzeretto è stato un amico e collaboratore del Festival, scomparso prematuramente nel 2016 dopo una coraggiosa lotta contro il morbo di Crohn. In sua memoria il Noir in Festival ha istituito questo Premio, attribuendolo a personalità che incarnano uno spirito libero e una visione unica del cinema. Fabrizio Ferracane è stato scelto per il suo approccio autentico alla recitazione e per la sua dedizione a raccontare storie profonde e mai scontate.

Ferracane è un attore che ha saputo affermarsi con il suo talento naturale, portando sullo schermo interpretazioni memorabili e intense, come in occasione della sua partecipazione al film dal titolo “Indelebile”, opera prima del regista Simone Valentini, le cui riprese sono state realizzate a Castelbuono, Isnello, Geraci Siculo e nella zona della Madonie. Il film, un noir tutto siciliano, racconta una storia ambientata in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, dove la misteriosa scomparsa di una persona durante le festività natalizie scatena tra i giovani del luogo una vera e propria caccia al mostro. Al centro della vicenda c’è Carlo, un anziano solitario e schivo, già in passato sospettato di omicidio, interpretato proprio da Fabrizio Ferracane.

AUTORE. Giacomo Moceri