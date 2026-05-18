Spesso diamo per scontato il luogo in cui viviamo, non soffermandoci più alla bellezza che rappresenta ogni luogo che ogni giorno scorre irrefrenabile davanti i nostri occhi stanchi ed indaffarati. Fabio Strinati poeta, scrittore e compositore marchigiano, ha voluto inviare alla nostra redazione una email contenente una sua poesia dedicata al nostro meraviglioso territorio, legato lui stesso a questo sia per motivi affettivi, che per motivi culturali e paesaggistici. “Adoro i vostri luoghi – racconta alla nostra redazione – il tempo sembra fermarsi, per poi riprendere a correre proprio come fanno i bambini, oppure, come fanno le api sopra ai fiori nei prati a primavera…” Ecco la sua poesia, dedicato a tutti i castelvetranesi.