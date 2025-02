Con la sfilata dei bambini vestiti in maschera e dei carri allegorici per le vie del paese (a partire da viale Roma e sino al sistema delle piazze) è iniziato stamattina il carnevale a Castelvetrano organizzato dal Comune. Il calendario carnascialesco è stato stilato dopo otto anni dall’ultima sfilata che si svolse in città. Durante la mattinata è stato presentato il carro di “Lu Nannu e la Nanna”. Il calendario continuerà nel pomeriggio, alle ore 16, col carnevale dei bambini al Circolo della gioventù. Sabato 1° marzo altro pomeriggio dedicato ai bambini, mentre alle ore 19, carri dei cartoni animati sfileranno in piazza, a cura del Nucleo Operativo Emergenze. La serata si concluderà con “La vida es un Carnaval”. Domenica 2 marzo, carnevale dei bambini al Circolo della gioventù. A seguire sfilata dei carri allegorici, inclusa quella del carro “Lu Nannu e la Nanna”, partirà da piazza Dante per attraversare le vie del centro, fino a giungere in piazza Matteotti. Alle 20, al sistema delle piazze, musica e danza. Martedì 4 marzo, alle ore 16 carnevale dei bambini e sfilata dei carri; alle ore 20 esibizione delle scolareche e premiazione dei gruppi mascherati. In chiusura lettura del “Testamento di lu Nannu” e l’abbruciatina di li Nanni.

AUTORE. Redazione