L’annuncio viene promosso dal sindaco Giovanni Lentini – tramite la sua fanpage – come un gran ritorno dopo oltre 30 anni. Il 1° maggio a Castelvetrano tornano a sfilare i mezzi agricoli così come da tradizione. «Un momento di grande valore simbolico e culturale che vedrà protagonisti trattori, macchine agricole e mezzi di lavoro, simboli della fatica e della passione dei nostri lavoratori», scrive il sindaco sui social. Dalle 9,30 si muoverà la sfilata dei trattori, con partenza da viale Roma per poi concludersi al sistema delle piazze, dove le sigle sindacali promuoveranno un messaggio importante: «Per un lavoro sicuro, la prevenzione è la soluzione».

Di pomeriggio, poi, spazio alla musica. Dalle 15,30, in quattro posti diversi di Marinella di Selinunte, si terranno momenti musicali. Allo scalo di Bruca karaoke e balli con Vincenzo Provenza, musica live con gli “Scirokku” e dj set con Germano Di Stefano. Al largo “I velieri”, intrattenimento e animazione per bambini; in piazza Efebo, dalle ore 18, musica live con Chiara Gandolfo e la sua band e, a seguire, dj set con Emme. Al Calannino, dalle 17,30, musica live con i “The Sleeping doogs” e dj set con Salvo e Atria. Le iniziative a Marinella di Selinunte sono organizzate insieme alla Pro Loco Selinunte.

