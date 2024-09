A Castelvetrano non si proietterà il film “Iddu-l’ultimo padrino” dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Come scrive oggi il Giornale di Sicilia lo ha deciso Salvatore Vaccarino, figlio dell’ex sindaco defunto Antonio, gestore dell’unico cinema in città, il “Marconi”. Non ci sarà nemmeno l’anteprima del film, con ospiti gli attori e il regista. Nel film uno dei due personaggi principali – Catello – si rifà alla figura di Antonio Vaccarino che col boss Matteo Messina Denaro intrattenne per anni un rapporto epistolare. Vaccarino, come riporta il quotidiano, ha ribadito che il film «non gli interessa», e così i castelvetranesi per vedere la pellicola dovranno andare fuori città. Il sindaco Giovanni Lentini, che tra le deleghe assessoriali ha trattenuto quella alla cultura, ha ribadito al Giornale di Sicilia: «Cercherò di fare opera di convincimento per cercare di fare cambiare idea ai gestori e offrire questa possibilità ai cittadini».

AUTORE. Redazione