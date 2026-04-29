Anche a Castelvetrano nascerà una Comunità energetica. Ad approvarne la costituzione è stato il consiglio comunale nell’ultima seduta dello scorso lunedì. In consiglio è stato approvato lo Statuto, il regolamento e l’atto costitutivo dell’associazione di comunità “Castelvetrano-Selinunte”, che consentirà la produzione, la condivisione e il consumo di energia da fonti rinnovabili tra Amministrazione comunale, cittadini e imprese. L’iniziativa punta a tre risultati fondamentali: riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese, contrasto alla povertà energetica e diminuzione dell’impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂. L’intervento risulta finanziato per un importo pari a 15.838,20 euro nell’ambito del “Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia”, già assegnato dalla Regione.