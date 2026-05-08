La sede della Croce Rossa Italiana a Castelvetrano diventerà punto strategico regionale per la gestione delle emergenze. È questa la novità che stamattina il presidente del Comitato Giuseppe Cardinale ha illustrato al sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e all’assessore Rosalia Ventimiglia, durante un incontro in Comune. Proprio oggi si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La sede di contrada Strasatto (bene confiscato assegnato dal Comune alla CRI) diventerà magazzino regionale di supporto a tutte le sedi siciliane della Croce Rossa, deposito nazionale dedicato alle emergenze, previsto uno per ogni regione e centro operativo dmergenze (COE) per la Sicilia occidentale. Saranno 12 i dipendenti di Croce Rossa che vi lavoreranno. «Una scelta che conferma la centralità di Castelvetrano e il grande valore dell’impegno quotidiano dei volontari della Croce Rossa Italiana al servizio della collettività», ha commentato il sindaco.