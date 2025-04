Nasce a Castelvetrano il giornale dei licei. L’idea editoriale è stata pensata dagli stessi studenti che, in prima battuta, hanno invitato a scuola il direttore del nostro giornale Max Firreri, per incontrare, in due distinte assemblee d’istituto al Liceo, gli alunni e spiegando loro l’esperienza di cronista e il sistema di lavoro all’interno della redazione di CastelvetranoSelinunte.it. Da quegli incontri è maturata l’idea di fare un giornale online che parlasse dei due licei, Classico e Scientifico. A coordinarlo sono stati chiamati Marco D’Angelo e Federico Troina che, a sua volta, hanno coinvolto altri studenti di tutte due i Licei. D’Angelo e Troina guidano la redazione dello Scientifico, mentre Helena Bono e Francesco Caronna guidano quella del Classico.

Il giornale è online e conta già alcuni servizi realizzati dagli studenti. Dall’incontro con la delegazione Anpi al viaggio nel mondo della biologia forense, tra indizi, dna e scene del crimine. Tra i servizi anche quello che racconta la partecipazione di una delegazione dei Licei alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno, celebrata lo scorso 21 marzo a Trapani. «La redazione lavora instancabilmente per raccogliere contenuti interessanti e coinvolgenti, e il risultato è un prodotto che non solo informa, ma intrattiene con notizie sempre stimolanti ed appassionanti», ha detto la dirigente scolastica Tania Barresi. «Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di esprimere le proprie idee, condividere esperienze e sviluppare competenze di scrittura e comunicazione. Sono entusiasta di vedere come il giornale possa diventare uno strumento di collegamento tra gli studenti e la comunità scolastica, e non solo, promuovendo un senso di appartenenza e partecipazione attiva anche nel territorio», ha aggiunto la Barresi.

AUTORE. Redazione