È nato a Castelvetrano il “Comitato cittadinanza attiva” con l’obiettivo di affrontare le problematiche che riguardano lo sviluppo del territorio sotto il profilo sociale, culturale, ambientale ed economico. A promuoverlo sono Mariano Ferraro, Vincenzo Lipari e Danilo La Rocca. Tra le prime tematiche che il Comitato vuole affrontare c’è quello della transizione energetica che impone la produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili (campi fotovoltaici ed eolici), contemperando la salvaguardia dei valori paesaggistici agricoli e ambientali. In Sicilia e, nello specifico in provincia di Trapani, Partanna diventerà un hub energetico nazionale. Ma stanno nascendo parchi eolici in diverse zone della Sicilia: «l’eccessiva proliferazione di tali impianti ha riflessi negativi sulle attività agricole e turistiche», spiegano dal Comitato. Da qui l’idea dei promotori di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché si eviti l’eccessivo proliferare di questi impegni che possono pregiudicare attività agricole e turistiche.

AUTORE. Redazione