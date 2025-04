Anche quest’anno la statua della Madonna della salute è stata portata in processione all’interno dei reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna. Ad accompagnarla un gruppo di fedeli e il parroco dell’Unità pastorale Maria Ss. Della Salute-Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano, don Rino Randazzo. Il piccolo simulacro è stato portato in tutti i reparti dove sono ricoverati pazienti: da quello di Oncologia a quinto piano, frequentato da ammalati che si sottopongono ogni giorno a terapie e a visite, sino a quello di dialisi, al piano interrato del pronto soccorso. Il breve pellegrinaggio all’interno del luogo di cura è stato accompagnato da canti e dalla preghiera.

AUTORE. Redazione