Al via la vendita delle polizze per la lotteria della solidarietà che ha promosso il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, in vista della cerimonia inaugurale della nuova sede in un bene confiscato assegnato dal Comune, in programma per il prossimo mese di maggio. Le polizze, dal costo di 5 euro ciascuno, sono in vendita presso il punto Mondadori e la cartolibreria Idea scuola di piazza a Castelvetrano ma si possono acquistare anche rivolgendosi ai numeri di telefono 3247980568 e 3713613607. In palio, per il primo e il secondo numero estratto, ci sono due crociere per due persone ciascuno. I fondi raccolti, invece, serviranno per l’attività svolta a favore dei più bisognosi e in caso di calamità naturali da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana.

