Una festa antica secoli. E’ quella di lu Signuri 3 di maiu che, poiché si celebrava sempre il 3 maggio di ogni anno a ricordare l’arrivo del Ss. Crocifisso, che venne portato in città alla fine del 1600. Il Crocifisso arrivò in città per ordine del principe Carlo a cui era stata affidata dal santo frate cappuccino, fra’ Pietro da Mazara, nel luogo in cui venne costruito il monastero che ancora oggi ospita la confraternita dei Frati minori Cappuccini.

Anche quest’anno la festa si rinnova, da domenica 27 aprile e sino a domenica 4 maggio. Qui il programma. Domenica 27 aprile: ore 18, santa messa con traslazione del Ss. Crocifisso dal suo altare all’altare maggiore. Martedì 29: ore 9,30, apertura chiesa; ore 10, santa messa. Mercoledì 30: da ore 17,30, Rosario cantato e santa messa. Giovedì 1° maggio: da ore 17,30, Rosario cantato e santa messa con offerta della carne, da condividere con i bisognosi. Venerdì 2 maggio: da ore 17,30, Rosario cantato, santa messa e adorazione eucaristica. Sabato 3: ore 9,30, apertura chiesa; da ore 17,30, Rosario cantato e santa messa. Domenica 4: da ore 18, santa messa e traslazione del simulacro del Crocifisso dall’altare maggiore al suo altare.

AUTORE. Redazione