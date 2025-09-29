E’ stata celebrata nella chiesa madre di Castelvetrano la festa di san Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. A celebrare la santa messa è stato il Vescovo di Mazara monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, insieme al Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero e il cappellano della Polizia in provincia di Trapani, don Antonino Adragna. Dopo la santa messa, al teatro Selinus si sono esibiti gli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano. Durante il concerto il questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore ha consegnato delle onorificenze ad alcuni poliziotti della Questura di Trapani che si sono distinti in attività di servizio ricevendo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza riconoscimenti premiali importanti come encomi solenni ed encomi.