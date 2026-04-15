Ristrutturazione del debito e non condono. Così lo hanno inteso i consiglieri comunali (13 hanno votato a favore, 1 astenuto) la modifica del regolamento comunale per il pagamento dei tributi locali. Il Comune ha aderito alla rottamazione quinquies e così si è provveduto alla modifica del regolamento che consentirà agli uffici di applicare le indicazioni votate in consiglio. Cosa cambierà? Saranno azzerate tutte le sanzioni, il cittadino potrà rateizzare il debito fino a 54 rate bimestrali e si potranno includere tutti i tributi e le imposte locali fino al 31 dicembre 2025 accertati e non. Una ulteriore novità per i cittadini è l’unica rateizzazione per tutta la posizione debitoria verso il Comune (senza dover gestire più piani separati). Ora gli uffici comunali dovranno adeguare il software e poi, una volta pubblicato l’avviso sul sito istituzionale del Comune, il cittadino potrà recarsi all’Ufficio tributi.