Sabato 21 Giugno 2025 presso la Sala convegni “VITO LI CAUSI “- CASA DI CURA VITTORIA in Viale dei templi,116 a Castelvetrano si terrà un importante convegno la cui partecipazione è gratuita e rivolta alle categorie professionali che riceveranno crediti formativi. Il nome dell’evento ECM è “LE CADUTE IN AMBITO OSPEDALIERO E RESIDENZIALE: dalla valutazione del rischio alla prevenzione”. Per l’Organizzazione mondiale della Sanità, le cadute nella popolazione anziana sono una problematica prioritaria per i sistemi sanitari e sociali. Le cadute rappresentano il più comune evento avverso negli ambienti di degenza. E costituiscono un problema di sanità e di aumento della spesa pubblica. La prima azione necessaria per la prevenzione delle cadute consiste nell’identificare i possibili fattori di rischio, in relazione alle caratteristiche del paziente ed a quelle dell’ambiente e della struttura che lo ospita, in termini di sicurezza, di organizzazione e di adeguatezza del processo assistenziale.

L’elaborazione di procedure, sulla base delle evidenze e la loro successiva implementazione per attuare strategie di prevenzione, è un modo per mantenere costantemente aggiornata la pratica professionale ed erogare un’assistenza . L’evento, i cui relatori appartengono a profili professionali di varia provenienza, si prefigge lo scopo di condurre un approfondito aggiornamento del personale sanitario in materia di rischio clinico nonché di favorire il consolidamento di conoscenze e competenze in materia di prevenzione e controllo.

Info: direzionesanitaria@casadicuravittoria.it

AUTORE. Patrizia Vivona