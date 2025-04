Una delegazione della sezione Anpi di Castelvetrano ha incontrato gli studenti del liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano per illustrate il percorso che l’Anpi ha fatto in questi 80 anni di storia dalla sua costituzione. L’incontro si è tenuto in vista della celebrazione del 25 aprile. Della delegazione hanno fatto parte il presidente Giuseppe Favara, i consiglieri Francesca Pizzo e Antonino Accardo, presente anche la preside Tania Barresi. La delegazione ha donato all’istituto una copia anastatica della Costituzione Italiana che è stata affissa nell’atrio della scuola. Favara ha anche invitato gli studenti a partecipare alla festa del 25 aprile che si terrà presso il sistema delle piazze.

AUTORE. Redazione