Da martedì 28 ottobre apre il campo di accoglienza per migranti economici allestito all’interno dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara. I volontari del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana stanno montando le unità abitative dell’Unhcr che potranno ospitare fino a 250 migranti attualmente sul territorio perché impegnati nella raccolta delle olive. Ad affidare il montaggio, gestione e smontaggio delle tende rigide è stato il Comune, utilizzando 50 mila euro messi a disposizione dal Dipartimento regionale della protezione civile. Il Comune, in verità, ha fatto richiesta di finanziamento alla Regione già a giugno scorso ed è stato il sindaco a richiedere la convocazione del tavolo tecnico in prefettura, riunitosi solo ad agosto scorso. Il finanziamento della Protezione civile è arrivato solamente a metà ottobre. La gestione alla Cri è stata affidata sino al 31 dicembre 2025. I migranti potranno utilizzare i moduli con wc e docce allestiti grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno.