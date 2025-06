A Campobello, lo scorso aprile, è nato il club “Inner Wheel Costa dei Saraceni”. Presidente del club è stata eletta Tommasa Mangiaracina, vice Angela Giacalone, tesoriera Piera Di Natale, Claudia Agola segretaria e addetta ai media Francesca Bascio. Le altre socie sono: Francesca Mangiaracina, Lauria Firreri, Nina Di Maria, Alessia Bono, Valentina Critti, Olga Scamardo, Mariangela Accardo, Pina Valenti, Rosalba Valenti. Tra le attività prossime in programma, il club incontrerà il prossimo 21 giugno la governatrice del Distretto Sicilia-Calabria Lella Pavone e il 9 luglio, invece, in occasione della festa dell’amicizia, presso il lido “L’Approdo” di Torretta Granitola si terrà un aperitivo di beneficenza, con raccolta fondi da destinare all’Agbalt, associazione che assiste e offre un alloggio per le famiglie che hanno bambini in cura a Pisa per tumori e leucemia.

AUTORE. Redazione