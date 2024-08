A ricordare i tempi trascorsi tra i banchi di scuola è bastata una foto poi stampata anche sulla torta. Tempi di spensieratezza e di crescita, di scoperta e solidarietà che sono rimasti alla base di una lunga amicizia. Così, dopo 60 anni, si sono ritrovate insieme le alunne della quinta elementare che hanno frequentato presso la scuola di Campobello di Mazara nell’anno scolastico 62/63. Promotrice dell’incontro è stata Angela Stallone che, dopo aver rintracciato la maggior parte delle compagne, ha creato un gruppo Whatsapp per rimanere in contatto. Grande è stata l’emozione tra alcune compagne che non si vedevano da tanto tempo. A fine cena il taglio della torta e le foto di rito, mentre Angela Stallone ha omaggiato di una rosa ciascuno le compagne.

AUTORE. Redazione