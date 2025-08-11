Dopo 38 anni si sono ritrovati per una serata speciale gli ex alunni della III G della scuola media “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara. E l’occasione è stata davvero speciale perché alla serata hanno preso parte anche alcuni professori di allora, Filippo Cusumano, Ina Di Maria ed Enza Lombardo. L’iniziativa è nata dal desiderio di ritrovare volti, sorrisi e storie che il tempo non ha cancellato. È stata un’occasione per rivivere aneddoti, condividere emozioni e rinnovare quel legame unico che unisce chi ha condiviso una parte importante del proprio percorso di vita tra banchi di scuola, lavagne e sogni da realizzare. Un vero e proprio viaggio nel tempo, tra nostalgia e gioia.