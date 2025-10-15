Ha raggiunto il traguardo dei cento anni, Louise Rose Barbera, nata in America ma da 34 anni trasferitasi a Campobello di Mazara. Oggi pomeriggio a casa dei nipoti Katherine Rose e Vito Anthony – dove l’anziana viva – è stata organizzata una festa, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Castiglione e di don Pietro Pisciotta che conosce la signora Barbera da decenni. «La vita è un dono di Dio che va vissuta giorno dopo giorno», ha detto don Pisciotta rivolgendo un messaggio di auguri alla signora. Il sindaco ha rivolto a Louise Barbera gli auguri dell’intero paese e ha consegnato una pergamena ricordo. Nata a Saint Louis da genitori (Vito Barbera e Caterina Tamburello) originari di Campobello di Mazara, la signora, celibe, ha lavorato per l’azienda comunale del gas e poi, una volta in pensione, ha deciso di trasferirsi a Campobello a casa dei nipoti.