Sfilata dei trattori per le vie del paese di mattina e poi musica nel pomeriggio a Tre Fontane. Sarà un 1° maggio ricco di appuntamenti quello organizzato di mattina da un comitato organizzativo guidato da Giuseppe Miccichè e dalla Pro Loco di Mazara del Vallo per le iniziative pomeridiane. Di mattina la sfilata dei carri agricoli sarà dedicata a Giuseppe Chiana per il secondo anno consecutivo. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 16 in piazza Favoroso a Tre Fontane si esibiranno dapprima gli allievi della “The Vocal Academy”, poi alle ore 17 si esibirà in concerto Povia, a 20 anni dalla vittoria di Sanremo. A seguire ancora musica con la “Sud street band” e, al calar del sole, musica dance degli anni ’90 per far cantare e ballare il pubblico.