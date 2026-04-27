Giovedì 30 aprile, con inizio alle ore 17, nell’aula San Carlo del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, si terrà l’iniziativa “Ti ho amato”, in ricordo di don Baldassare Meli, già parroco a Santa Lucia di Castelvetrano e morto nel 2020. Interverranno: don Luigi Ciotti, presidente di Libera; suor Luisa Bonforte, don Gioacchino Arena (Vicario generale), Vincenzo Pugliese, referente del presidio Libera di Castelvetrano, testimonianze di “Famiglia in cammino”, Matilde Treno. Moderano Ninetta Sammarco e Rosy Costa.