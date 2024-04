È definito un “riconoscimento” per compensare gli impatti territoriali. In soldoni è una somma che la società “Terna Spa” riconoscerà al Comune per i lavori di realizzazione del cavidotto che dalla Tunisia arriverà a Partanna, passando da Marinella di Selinunte sul cui territorio è previsto l’arrivo del cavidotto sott’acqua. Ad approvare il protocollo di intesa per la localizzazione del progetto è stato il consiglio comunale di Castelvetrano. L’intervento per la posa del cavidotto è inserito nel Piano di sviluppo (PdS) della rete di trasmissione nazionale che dal 2016 interessa anche il territorio di Castelvetrano. La società “Terna Spa” riconoscerà all’ente 600 mila euro che l’Amministrazione comunale utilizzerà a sua volta per trovare soluzioni definitive al depuratore comunale di Selinunte oramai obsoleto, non più sufficiente rispetto al fabbisogno della frazione e in una zona franosa di Selinunte.

