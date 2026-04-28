“Sei in ogni raggio di sole, in ogni scelta giusta che faccio, Chissà come sarebbe stato…”. E’ così che stamattina la figlia lo ricorda a 42 anni da quel terribile omicidio, un dolore senza fine quello della moglie e dei figli di Vincenzo Vento, rimasto ucciso in un agguato di mafia il 28 aprile 1984 a Castelvetrano. Sono passati esattamente 42 anni da quell’efferato omicidio. Rosamaria, quando suo padre venne ucciso, aveva due mesi di vita.

Dell’omicidio del papà ha conosciuto la storia solo quando è diventata ragazzina. Due killer vennero a Castelvetrano per uccidere Epifanio Tummarello, ex sorvegliato speciale e Vincenzo Vento, solo per caso, si trovava sullo stesso furgone con Tummarello. I killer non risparmiarono di uccidere anche il suo papà che sarebbe stato un testimone scomodo. «Mio padre, dopo essere stato ferito, aveva implorato i killer di lasciarlo stare perché a casa c’erano i suoi figli piccoli che l’aspettavano – ha raccontato la figlia – ma non hanno voluto sentire ragioni». I killer di quell’omicidio vennero subito arrestati e furono loro stessi a raccontare gli ultimi momenti di vita di Enzo, durante il processo.