Un cittadino tunisino è stato fermato dalla Polizia perche gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo sarebbe stato alla guida di un gommone con a bordo 30 migranti intercettato al largo di Favignana da una motovedetta della Guardia Costiera. Il gommone sarebbe partito dalle coste tunisine con a bordo i migranti e avrebbe dovuto approdare nelle coste siciliane. Il presunto scafista è stato portato in carcere. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura. Presso l’hotspot di Pantelleria, invece, è stato arrestato un altro cittadino tunisino arrivato sull’isola con uno sbarco. L’uomo deve scontare una pena di anni 7 e mesi 9 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi durante la sua permanenza in Italia. Anche quest’ultimo, dopo essere stato trasferito a Trapani, è stato rinchiuso in carcere.