Una serata all’insegna dei ricordi, anni vissuti tra i banchi di scuola durante la giovinezza. È quella che hanno trascorso gli ex alunni della quinta D dell’Istituto magistrale di Castelvetrano (oggi Liceo pedagogico) anno scolastico 1995. Gli ex scolari, oggi professionisti e impiegati pubblici, hanno scelto la frazione di Tre Fontane per ritrovarsi e rispolverare i bei tempi della scuola. Non è mancata la tradizionale torta commemorativa con scritto l’anno scolastico vissuto in quinto (1995) e quello attuale (2025). Insieme si sono ritrovati: Accardi Caterina, Barbera Domenico, Bono Vita, Crescente Maria Chiara, Cuttone Irene, Favilla Giuseppe, Gabriele Pio, Mangiaracina Susanna, Pantaleo Vito, Rota Giuseppe, Russo Giovanni, Scuderi Valentina, Tamburello Lea.

AUTORE. Redazione