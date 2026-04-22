Sarà Giuseppe Favara, Presidente dell’ANPI Castelvetrano-Campobello, a chiudere la giornata della celebrazione del 25 Aprile a Castelvetrano.

Quest’anno il 25 aprile, coincide con gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana, la conquista del voto delle donne e la nascita dell’Assemblea costituente.

Infatti, in quel lontano 1946, si è avviato la ricostruzione di un paese diverso e si sono poste le basi della nascita della nostra Costituzione, la quale fonda la Repubblica democratica sul LAVORO e che ripudia la GUERRA.

Dalla memoria di 80 anni fa possiamo ritrovare l’energia unitaria per contrastare questa catastrofica deriva che può portare a un conflitto generalizzato e sta portando ad un declino economico sociale di dimensioni sconosciuti.

Promuovere e valorizzare la “conoscenza” degli avvenimenti storici della prima metà del secolo scorso ci fanno comprendere il passato, per meglio capire l’oggi e ciò ci incoraggerà ad arricchire la cultura fondante della democrazia.

Il primo appuntamento è fissato per le ore 9,30 nella Via Giovanni Giacalone per omaggiare il partigiano con una posa di un mazzo di fiori in ricordo del castelvetranese fucilato a Genova insieme con altri 7 compagni per mano dei nazisti.

I partecipanti da lì si muoveranno per raggiungere alle 10,15 il Sistema delle Piazze per partecipare a un primo momento di raccoglimento che si svolgerà davanti la “Targa Ricordo” dei Partigiani castelvetranesi che si sono battuti per la LIBERTA’ e sono morti per essere stati ANTIFASCISTI.

Grazie all’Associazione La Corte di Re Letturino e dei volontari dell’ANPI si potrà assistere a un Omaggio ai Partigiani intitolato “Bastava una bicicletta…… Storie di Resistenza”.

La giornata si concluderà, come da programma. con i saluti del Signor Sindaco di Castelvetrano Avvocato Giovanni Lentini con l’intervento del Segretario della locale Cgil Piero Genco e con le conclusioni del Presidente ANPI Giuseppe Favara. In coincidenza con il 25 aprile la sezione intercomunale dell’ANPI Castelvetrano- Campobello di Mazara ha promosso una giornata dedicata al tesseramento.

Questo è un importante momento di coinvolgimento e condivisione dei valori contenuti nella nostra Costituzione, democratica e antifascista.

“Il 25 Aprile tutti in piazza per la LIBERTA’ e per la PACE”