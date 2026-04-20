La scuola ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella nostra società, perché in essa si costruiscono le nuove classi dirigenti e allo stesso tempo contribuisce a formare cittadini con una coscienza attiva e responsabile. Il ruolo della scuola deve avere sempre più un “valore” fondamentale e deve essere “rafforzato”. L’Anpi riconosce questo fondamentale ruolo ma, allo stesso tempo, ritiene che una riflessione, nella attività quotidiana, deve essere dedicato all’antifascismo, alla democrazia, alla resistenza, al contrasto del neofascismo per celebrare sempre più i valori della nostra Costituzione Italiana. Promuovere e valorizzare la conoscenza degli avvenimenti storici della prima metà del secolo scorso farà comprendere, il passato, per meglio capire l’oggi e ciò ci incoraggerà ad arricchire la cultura fondante della democrazia.