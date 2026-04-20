La scuola ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella nostra società, perché in essa si costruiscono le nuove classi dirigenti e allo stesso tempo contribuisce a formare cittadini con una coscienza attiva e responsabile. Il ruolo della scuola deve avere sempre più un “valore” fondamentale e deve essere “rafforzato”. L’Anpi riconosce questo fondamentale ruolo ma, allo stesso tempo, ritiene che una riflessione, nella attività quotidiana, deve essere dedicato all’antifascismo, alla democrazia, alla resistenza, al contrasto del neofascismo per celebrare sempre più i valori della nostra Costituzione Italiana. Promuovere e valorizzare la conoscenza degli avvenimenti storici della prima metà del secolo scorso farà comprendere, il passato, per meglio capire l’oggi e ciò ci incoraggerà ad arricchire la cultura fondante della democrazia.
Il 25 aprile ha sempre rappresentato per l’Anpi un momento importante nel pensiero di libertà e di liberazione dell’Italia, in particolare quest’anno in quanto ha un valore maggior perché coincide con gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana, la conquista del voto delle donne e la nascita dell’Assemblea Costituente. Infatti, in quel lontano 1946, si è avviato la ricostruzione di un paese diverso e si sono poste le basi della nascita della nostra Costituzione che fonda la Repubblica sulla democrazia sul lavoro e che ripudia la guerra. A tal fine l’Anpi invita a partecipare alla celebrazione del 25 aprile che si terrà al sistema delle piazze, dove verranno ricordati i partigiani castelvetranesi.
AUTORE. Redazione