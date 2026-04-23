Gibellina, prima Capitale italiana dell’arte contemporanea, viene descritta come una «Pompei moderna», un luogo in cui memoria e contemporaneità convivono in modo radicale e potente. L’ha definita così la CNN Travel in un reportage che il giornale internazionale ha dedicato alla città siciliana, raccontandone la straordinaria storia di rinascita e il suo unico modello culturale. CNN Travel è solo uno dei prestigiosi media internazionali, tra cui BBC e The Guardian, che in questi mesi hanno raccontato la prima capitale dell’arte contemporanea insieme alla stampa italiana, dai quotidiani nazionali e regionali ai mensili e settimanali di lifestyle, turismo e arte contemporanea, –Arte, Bell’Italia, Domus, Elle Decor, Interni, Esquire, La Freccia, Il Venerdì (Repubblica), L’Espresso solo per citarne alcuni –dalle tv, con i telegiornali delle principali emittenti – Tg1, Tg2, Tg3, Tg La7, Sky Tg24 – alle radio, raccontando l’identità del progetto e della città, per un totale di 1.000 articoli in soli tre mesi usciti sulla stampa.

Un volano di comunicazione che ha già innescato un importante aumento delle presenze facendo registrare soltanto in quest’ultimo mese più di 4.000 presenze al Teatro di Pietro Consagra, dove è in corso la mostra Dal mare, dialoghi con la città frontale con MASBEDO e Adrian Paci, 6.495 alla Fondazione Orestiadi e 3.629 al Museo d’Arte Contemporanea (MAC), oltre alle presenze degli studenti – già più di 2.000 – da ogni parte d’Italia.

Nell’articolo di Julia Buckley per la CNN, Gibellina viene descritta come una “Pompei moderna”, un luogo in cui memoria e contemporaneità convivono in modo radicale e potente. A partire dalla tragedia del terremoto del Belice del 1968, sottolinea come, da quella devastazione, sia nata una delle più audaci sperimentazioni culturali d’Europa: una ricostruzione affidata ad artisti, architetti e intellettuali, trasformando Gibellina in un laboratorio a cielo aperto di arte contemporanea. Nel reportage emerge anche la complessità di questa eredità: accanto alla straordinaria concentrazione artistica, si evidenziano le sfide di una piccola comunità chiamata a custodire e valorizzare un patrimonio così vasto e unico. Proprio per questo, il riconoscimento di Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 rappresenta – come sottolinea l’articolo – un momento decisivo per rilanciare il progetto culturale di Gibellina, rafforzando il legame tra arte, territorio e comunità. “Gibellina è oggi il simbolo di come l’arte possa trasformare una tragedia in futuro”, si legge tra le righe del reportage, che interpreta il 2026 non come un punto di arrivo, ma come una nuova fase di costruzione e visione.