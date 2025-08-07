Per la prima volta, dopo 35 anni, si sono ritrovati insieme gli ex alunni della quinta E dell’Istituto tecnico commerciale “G. B. Ferrigno” di Castelvetrano, anno scolastico 1989-1990. La rimpatriata è avvenuta in un locale di Tre Fontane dove gli ex alunni hanno condiviso una serata dedicata ai ricordi dei banchi di scuola. Erano presenti: Marco Bascio, Anna Cascio, Sebastiano Chiofalo, Katia Continisio, Pasquale Parrinello, Ignazio Riti, Vincenza Sanguinelli e Angela Volpe. La promessa è stata quella di rinnovare l’appuntamento annuale di un momento revival dei bei momenti vissuti sui banchi di scuola.