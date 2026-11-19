Si intitola “I diritti nell’arte contemporanea – Pace libera tutti” la manifestazione che si terrà venerdì 20 novembre, ore 16,30, all’auditorium del MAC a Gibellina, su iniziativa del Comitato provinciale di Trapani per l’Unicef (presieduto da Mimma Gaglio) e Unicef Italia. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comitato provinciale di Trapani per l’Unicef e Unicef Italia hanno proposto alle scuole una riflessione sul tema della pace, nella consapevolezza che nessun diritto può essere pienamente garantito quando guerre e conflitti armati compromettono la sicurezza, il benessere e il futuro di bambine, bambini e adolescenti.

La manifestazione è inserita come evento off di Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea. Interverranno: Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, Francesca Barbiera, assessore, Vito Scalisi, sindaco di Salemi, Salvino Amico, dirigente scolastico, Antonella Corrao della Fondazione Orestiadi, Domenica Gaglio, presidente Comitato provinciale Unicef, Anna Maria Ilardi, referente Unicef-Usp Trapani, Giuseppe Inglese, dirigente tecnico delegato dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Dino Petralia, Giuseppe Maiorana, Vincenzo Fiammetta, Andrea Cusumano, Luca Natale, Lidia Tilotta, Roberta Bongiorno. In programma canti, danze, performance artistiche e musicali.