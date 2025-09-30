Una copia del libro “L’Immacolata Segreta del ‘43” scritto da Maurizio Tosco (con i capitoli tradotti in inglese, edizione Libridine) è stata consegnata a David Dwight Eisenhower, nipote di Dwight David “Ike” Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate in Europa e 34° presidente degli Stati Uniti. David Dwight Eisenhower è professore e scrittore di storia contemporanea, marito di Julie Nixon figlia di Richard che fu 37° Presidente degli Usa. Il libro di Tosco racconta cosa avvenne l’8 dicembre 1943 all’aerodromo “Fontanelle” di Castelvetrano. Quel giorno il presidente degli Stati Uniti di allora Franklin Delano Roosevelt atterra a Castelvetrano. Secondo quanto racconta Tosco nel libro il Presidente compie, come si direbbe nel linguaggio spionistico, una “missione coperta”.

Proprio qualche mese addietro al Museo dello sbarco in Sicilia di Catania sono stati dei cimeli del sergente Lars Eklund. «Adesso la storia dell’incontro segreto a Castelvetrano e della donazione dei cimeli è ufficializzata definitivamente come fatto storico fondamentale per interpretare lo svolgersi della campagna Alleata in Sicilia e in Italia, inquadrandola al di fuori della leggenda squallida mai dimostrata di Lucky Luciano e della mafia quali collaboratrici per l’organizzazione dell’operazione anfibia più grande in unica ondata, della Seconda guerra mondiale», spiega Maurizio Tosco. E Tosco aggiunge: «Dopo quello con il Museo dello sbarco in Sicilia a Catania, un altro “filo rosso” unisce adesso Castelvetrano con gli Stati Uniti, ponendo le basi per una divulgazione internazionale di questa vicenda unica nella storia dello sbarco in Sicilia e della Seconda guerra mondiale. Un motivo di orgoglio che contribuisce a dare una immagine nuova e importante a questa città».