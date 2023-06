Diciotto nuove barelle saranno assegnate ad alcuni reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Le barelle sono state consegnate al nosocomio e si trovano ora in alcuni locali della struttura ospedaliera. Ora gli uffici dell’Asp Trapani dovrebbero provvedere al collaudo delle attrezzature per poterli poi mettere in uso. I letti per trasportare i malati verranno assegnati ad alcune Unità operative che ne sono carenti. Tra questi c’è l’area d’emergenza dove la mancanza delle barelle, quando c’è un maggiore afflusso di utenti in pronto soccorso, rallenta le operazioni di passaggio dei feriti tra le barelle del 118 e quelle dell’ospedale. Una situazione che CastelvetranoSelinunte.it ha già denunciato, documentando le lunghe attese di diverse ambulanze del 118 costrette a sostare in ospedale in attesa che il ferito (per i codici non rossi) venga trasferito sulle barelle del nosocomio. Da fonti sanitarie si è appreso che almeno 10 barelle dovrebbero essere assegnate al pronto soccorso.