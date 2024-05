L’associazione Palma Vitae di Castelvetrano festeggia i suoi 10 anni di attività con un’intera giornata ricca di eventi sabato 11 maggio presso l’hotel Admeto di Selinunte.

Sarà l’occasione per l’associazione di volontariato a sostegno delle donne in difficoltà e vittime di violenza per fare un bilancio sulle innumerevoli attività portate avanti in questi anni, dallo sportello d’ascolto antiviolenza ai laboratori di empowerment femminili, agli eventi di promozione socio-culturale, di sensibilizzazione e prevenzione.

Sarà una giornata di festa con tanti ospiti, un programma ricco di eventi dalla mattina alla sera, presentazione libri, incontri con professionisti, testimonianze e storie raccontate, ospiti musicali, laboratori rappresentati ed una espressione finale con momento teatrale. Un racconto con lo sguardo a ciò che è stato fatto e ai progetti futuri. Tante attività gratuite, omaggi per le presenti, l’estrazione di un gioiello GiuFè alla fine.

Sarà possibile partecipare ai laboratori che Palma Vitae porta avanti nella sede di Castelvetrano presso la scuola di Formazione Ted e che sabato si trasferiranno presso l’hotel Admeto.

Si inizia la mattina alle 9,30 con un incontro aperto a tutti di Yoga a cura di Luca Valenti sul terrazzo.

Seguirà la presentazione del libro “Polvere d’oro” di Giusi Antoci, il racconto di una storia vera di una donna e della sua forza per rinascere.

Alle 11,30 l’incontro di prevenzione senologica con la dott.ssa Debora Castrogiovanni della clinica La Maddalena di Palermo. Il pomeriggio la dottoressa effettuerà delle visite senologiche gratuite su prenotazione.

Il pomeriggio alle 16,00 training autogeno con Fanny La Rosa e alle 17,00 ballo con Letizia Spina e Sonia Giambalvo.

Alle 18,00 un incontro di estetica oncologica con Grazia Urso e alcune testimonianze.

Alle 19,00 gran finale con il laboratorio teatrale di Palma Vitae “ESsenza Limiti”, con ospiti Luana Rondinelli, Ester Rizzo, Samntha Di Laura, vicepresidente dell’associazione Marisa Leo, e tante altre persone negli anni vicine all’associazione. In questa occasione verrà fatta una donazione ad una donna in difficoltà.

Alla fine ci sarà un brindisi al tramonto sul terrazzo con lo sfondo dei templi illuminati e una torta realizzata dalla pastrychef Lorena Gambina che lavora presso la pasticceria 3.zero di Mazara del Vallo.

Un’occasione per stare insieme, raccontare, raccontarsi.

AUTORE. Redazione