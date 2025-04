Ottimi risultati per gli allievi dell’associazione sportiva “Warrior’s team” di Castelvetrano al torneo nazionale “Kick Boxing Centurion” e ai campionati interregionali di boxe e light boxing ASI/GBI che si sono svolti a Caltanissetta lo scorso 30 marzo. Nel corso della competizione gli atleti guidati da Manuel Patti hanno partecipato alle specialità kick-light, boxe light, light contact e point-fighting, riuscendo a conquistare 1o primi posti, 2 secondi posti e 2 terzi posti. «Ringrazio tutti i genitori per aver fatto tanti sacrifici per poter vedere i propri figli divertirsi – dice Patti – un ringraziamento va anche al maestro Biagio Vitrano che ha organizzato con grande successo questo fantastico evento, dando l’opportunità agli atleti di confrontarsi e crescere in questo ambito sportivo». Prossimo appuntamento per gli atleti castelvetranesi sarà il “Dragons world festival”.

AUTORE. Redazione