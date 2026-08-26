La Warner Bros con la “ITVP Deutschland GmbH” ha scelto Mazara del Vallo quale location per la produzione di un format reality dal titolo “The Second Chance”. Dopo i sopralluoghi effettuati tra i mesi di maggio e giugno scorsi la troupe italiana e tedesca, composta da circa 60 persone, effettuerà le riprese televisive in alcune zone individuate nel centro cittadino di Mazara del Vallo oltre a riprese aeree con drone. Macchine in azione mercoledì 2 settembre. E a Mazara del Vallo il traffico sarà rivoluzionato, per consentire alla produzione di girare. Ecco le disposizioni. Divieto di fermata con rimozione coatta: piazza Ettore Ditta, compreso lo slargo ad intersezione con la via Giuseppe Sciacca e la via San Nicolò, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze; piazza Immacolata dalle ore 06:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze; via Molo Comandante G. Caito, nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con la via Marina, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e comunque fino a cessate esigenze, al fine di consentire il parcheggio dei mezzi tecnici. Interdizione del traffico pedonale/veicolare solo durante le riprese cinematografiche, con deviazione dinamica del flusso veicolare verso la via degli Inglesi; via San Giovanni (tratto compreso tra l’intersezione con la via Carmine e la piazza Ettore Ditta); via Giuseppe Sciacca.