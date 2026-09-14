Sarà presentata al pubblico mercoledì 16 settembre, con inizio alle ore 17, al Museo MAC “Ludovico Corrao” di Gibellina l’Asd “Volley Gibellina 2004” che in questo anno sportivo giocherà in serie B. Sarà un momento che rimarrà negli annali dello sport locale, visto il Gibellina è la prima volta nella storia che approda in serie B. «L’approdo sul palcoscenico nazionale rappresenta il coronamento di anni di sacrifici, programmazione e passione», spiegano dalla società. Durante l’evento verranno svelati i volti dei protagonisti di questa avventura nazionale: dai pilastri storici ai nuovi importanti innesti che comporranno il roster, fino allo staff tecnico incaricato di guidare il gruppo in questa sfida senza precedenti. Alla presentazione parteciperanno: il sindaco Salvatore Sutera, la presidente della società Lilia Barbiera, il sindaco di Salemi Vito Scalisi (città che ospiterà la squadra nelle partite casalinghe), il presidente del comitato territoriale della Fipav Trapani, Filippo Occhipinti.