La Polizia di Catania ha eseguito nove fermi preventivi e sette denunce tra organizzatori e partecipanti a una manifestazione non preavvisata nel centro storico della città, fissata per il pomeriggio del 20 ottobre scorso, il cui intento, spiega la polizia, era quello di “arrecare turbative all’ordine pubblico”.

Il gruppo su canali social aveva fornito a numerosi utenti precise indicazioni su “orari e luoghi di incontro”, con indicazioni sull’abbigliamento da indossare, “suggerendo di vestirsi di nero”, e “sulle armi improprie da portare al seguito, come “mazze, tirapugni, fionde, e sui potenziali obiettivi, tra cui i grandi negozi”. Grazie all’attività di indagine svolta dalla Digos e dalla polizia postale di Catania, è stato possibile risalire all’identità di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e dei possibili partecipanti.