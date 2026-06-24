E’ il dottor Vito Iannone il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani. Ha infatti firmato oggi il contratto con il Commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti, a seguito dell’esito della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile. Iannone, nato a Castelvetrano nel 1975, si è specializzato in Ginecologia e ostetricia all’Università Cattolica di Roma. Dal 2007 ha lavorato all’ospedale dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Campobasso. In servizio all’ASP Trapani dal 2013, dal luglio 2024 è stato responsabile facente funzioni dell’UOC. L’incarico decorrerà dal prossimo 1° luglio.