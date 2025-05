Nel centro storico di Castelvetrano apre il nuovo punto vendita Vito Barresi Assicurazioni che vede al timone Vito Barresi, responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa e di mediazione creditizia. Un uomo conosciuto sul territorio che ha tanta voglia di mettersi in gioco e che, grazie ai tanti anni di esperienza maturata sul campo, ha deciso di aprire un nuovo punto vendita ed offrire la sua consulenza a vecchi e nuovi clienti.

L’esperienza di Vito Barresi è decennale “Ho iniziato a lavorare come intermediario assicurativo per poi espandere la mia attività anche alla mediazione creditizia. Quando ho cominciato era un lavoro come un altro, ma ho presto realizzato che questo era il mio percorso professionale. Da qualche mese ho deciso di intraprendere una nuova sfida e, grazie alla partnership ormai decennale con Facile.it, ho aperto un nuovo punto vendita in collaborazione con Facile.it Partner in Via Vittorio Emanuele 137, nel cuore di Castelvetrano.”

Mettere al centro il cliente è il punto chiave che ha permesso a Vito Barresi di potersi spingere ad ampliare il suo business “l’aspetto che più mi piace del mio lavoro è la gratificazione che provo quando il cliente esce soddisfatto dal punto vendita. Che si tratti di scegliere la copertura assicurativa più adatta – per tutelare l’auto, i familiari o il proprio patrimonio – di risparmiare sulle bollette luce e gas o di trovare il prodotto finanziario per realizzare un sogno importante, come ad esempio acquistare casa, mettiamo a disposizione della nostra clientela professionalità, passione e un’offerta completa che conta i migliori player del mercato”.

Il punto vendita di Vito Barresi è aperto ufficialmente da martedì 22 aprile, giorno dell’inaugurazione che ha visto arrivare più di 200 persone curiose di vedere la nuova realtà. “Mi aspetto che l’agenzia grazie principalmente al passaparola dei nostri attuali clienti possa essere riconosciuta come un punto di riferimento del settore assicurativo, finanziario e per il cambio delle utenze domestiche, luce e gas.” Aggiunge Vito Barresi.

Per maggiori informazioni sul punto vendita, è possibile chiamare il num. 338 9988652.

AUTORE. Redazione