Tre vittorie di fila e quella che si prospetta venerdì 16 ottobre sarà una quarta partita agguerrita tutta da giocare in campo col San Vito Lo Capo. La Virtus Castelvetrano-Campobello si prepara alla quarta gara di campionato serie C2 di calcio a 5 che si disputerà alle 20,15 al campo “La Cafena” di via Tripoli a Castelvetrano e i due presidenti – Giuseppe Miccichè e Michele Calandrino – hanno lanciato un appello ai tifosi affinché vengano al campo a sostenere la squadra. Quest’anno la Virtus Campobello ha deciso di fondersi con Sicilia Futsal e di fare un’unica squadra per disputare il campionato di serie C2. «Per noi tutti sarà una grande prova, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati fatti fino a oggi ma con la consapevolezza di affrontare una corazzata per la categoria», ha commentato Giuseppe Miccichè. Ad allenare la squadra è Federico Messina.