Il risultato storico già c’è, ossia che il Futsal Virtus Campobello è arrivato in finale playoff. E stasera, al di là del risultato, sarà un appuntamento da non perdere per i campobellesi che potranno assistere alla partita di playoff che si disputerà venerdì 5 giugno, alle ore 21, al Free time di Partanna. I ragazzi della Futsal Virtus Campobello (seconda in classifica con 53 punti) sfideranno la Lilibeo Futsal, attualmente terza con 49 punti. «Sarà una partita dal valore elevatissimo, dove ogni pallone peserà e dove soprattutto vivremo emozioni sicuramente indimenticabili», spiega Giuseppe Miccichè della Futsal Virtus Campobello. E Miccichè rivolge un invito chiaro a tutti i campobellesi: «Vi aspettiamo in massa per sostenerci, proprio come in semifinale».