Metti una sera al tramonto, in un posto suggestivo come le Cave di Cusa, musiche eseguite per solo violino e un bicchiere di vino come aperitivo. È il connubio perfetto per “Tramonto alle Cave di Cusa”, l’iniziativa che mercoledì 2 settembre, ore 18, organizza il Club per l’Unesco di Castelvetrano, l’Archeoclub, il Parco di Selinunte e il Comune (patrocinio gratuito). In verità è una replica di quanto, qualche settimana addietro, è stato fatto sulla piana di Manuzza, nel cuore del Parco archeologico di Selinunte. Un “esperimento” pensato da Giovanni e Nicola Miceli e riuscitissimo. Al violino ci sarà Maria Teresa Clemente. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria chiamando al 3206236369 oppure 330571627. Ticket d’ingresso 20 euro.