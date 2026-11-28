Sono 113 gli accessi registrati attraverso il percorso Codice Rosa nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Trapani dal primo gennaio al 25 novembre 2026. In 109 casi la violenza è stata dichiarata, mentre in quattro è stata sospettata dagli operatori sanitari. L’ultimo accesso registrato risale al 22 novembre.

I dati sono stati diffusi dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per ribadire l’impegno quotidiano nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle vittime.

Nei pronto soccorso degli ospedali trapanesi è attiva una procedura dedicata che accompagna le donne dal primo ascolto alle cure sanitarie, fino all’eventuale presa in carico da parte dei servizi di tutela presenti sul territorio.

«Quando una donna arriva in pronto soccorso – dichiara il commissario straordinario dell’ASP – deve trovare ascolto, riservatezza e cure. Con il suo consenso, il nostro compito è accompagnarla verso i servizi che possono sostenerla anche dopo la dimissione. Monitorare gli accessi ci aiuta a capire dove rafforzare la risposta».

Il percorso prevede il riconoscimento dei possibili segnali di violenza già durante il triage, anche quando questa non viene riferita spontaneamente. La donna viene accolta in uno spazio riservato, dove riceve assistenza sanitaria e ascolto, nel rispetto della sua dignità e della riservatezza.

Oltre agli accertamenti clinici e medico-legali, prima della dimissione gli operatori valutano il rischio di nuove violenze e individuano le eventuali misure di protezione.

Con il consenso della donna, il personale sanitario può inoltre attivare il collegamento con consultori, centri antiviolenza e servizi sociali, affinché il sostegno possa proseguire anche dopo le dimissioni. Nei casi in cui sia necessaria una sistemazione protetta, i centri antiviolenza possono attivare l’accesso a una casa di accoglienza per la donna e per eventuali figli minori. Per ricevere ascolto, informazioni e sostegno è possibile contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24. In caso di pericolo immediato è necessario chiamare il 112.