Antonio Maria La Scala, avvocato e fondatore dell’associazione “Gens Nova” sarà ospite domani (giovedì 24) e venerdì 25 settembre, tra Salemi e Partanna per parlare di violenze di genere: come difendersi. Giovedì, con inizio alle ore 9, l’incontro si terrà al Liceo di Partanna, con la partecipazione, tra gli altri, del dirigente scolastico Francesca Accardo, del comandante della polizia municipale di Salemi Luigi Alessi e di Angelo Michele Cascavilla, vice presidente Anfi Sciacca. Venerdì 25 si replica al Liceo di Salemi. I due incontri si inseriscono nel progetto Scuole Sicure”, promosso dal Protocollo d’intesa tra Comune di Salemi e Prefettura di Trapani e finanziato dal Ministero dell’Interno. La Scala, domani pomeriggio (giovedì 24) al centro Kim di Salemi terrà un seminario di polizia giudiziaria con la partecipazione di agenti di polizia municipale provenienti da tutta la provincia. Si parlerà delle modalità di redazione dei principali atti di Pg.