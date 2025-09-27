Un avviso di allerta di condizioni meteo avverse di colore giallo per la Sicilia occidentale è stato diramato ieri pomeriggio dalla Protezione civile regionale. Questa mattina, a Castelvetrano ed in gran parte della Provincia di Trapani si sono registrati violenti temporali che hanno creato non pochi disagi. Durante la giornata sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sul versante meridionale e settori orientali.

L’avviso del sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini: “Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e di evitare di sostare nei locali interrati e seminterranti e comunque poste al di sotto del livello stradale, evitare ove possibile di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte, zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio prossimità Torrente Racamino. Ricordiamo a tutti di seguire le indicazioni delle autorità locali e di adottare le precauzioni necessarie per la propria sicurezza. Rimaniamo in costante monitoraggio della situazione e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi”

Da parte della Protezione civile l’invito alla massima prudenza e a prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di alberi e di esporsi a possibili situazioni di rischio. (articolo in aggiornamento)