Non è una bella immagine di Castelvetrano quella che viene raccontata oggi in un video diventato virale sui canali di messaggistica. Un vero e proprio pestaggio, in pieno giorno davanti la Porta di Mare in Piazza Dante. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 16 ottobre ma nessuno avrebbe ancora presentato denuncia a Carabinieri o Polizia. Non è noto chi abbia registrato il video senza intervenire per fermare la rissa o segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine. Oggi la clip è stata pubblicata su “Welcome to Favelas” una community che conta oltre mezzo milione di follower solo su Telegram e adesso questo breve spaccato di degrado locale sta girando tra gli smartphone di tutta Italia con l’indicazione del luogo, appunto Castelvetrano.