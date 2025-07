Petrosino si prepara a vivere due giornate all’insegna del gusto, della cultura e della valorizzazione del territorio con “Vino Vivo 2025”, la manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole della costa occidentale della Sicilia, voluta e organizzata dal Comune di Petrosino con il patrocinio del Libero Consorzio della Provincia di Trapani e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Trapani. Nei giorni 1 e 2 agosto, tra il Centro Polivalente e il suggestivo Lungomare Biscione, il vino diventa protagonista assoluto con degustazioni, incontri, masterclass e il debutto del 1° Concorso Enologico di Sicilia “Vino Vivo, I bianchi della costa d’Occidente”.

1 AGOSTO – Concorso enologico, talk, video-documentario

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 10:00 presso il Centro Polivalente di Petrosino, dove andrà in scena il concorso enologico che punta i riflettori sui migliori vini bianchi prodotti nei comuni costieri di Trapani, Misiliscemi, Paceco, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Le etichette in gara saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore e degustatori ufficiali. Alla sera il Lungomare Biscione (dalle ore 21:00) diventerà un’arena di confronto e narrazione: il Talk in Piazza “ Rinascere dalla vigna. Prospettive future tra autenticità e territorio” offrirà un’immersione nelle peculiarità delle produzioni vitivinicole delle zone marine, con particolare attenzione alla costa petrosilena. Un viaggio tra le DOC, la rinascita agricola, l’ innovazione e la sostenibilità, arricchito dagli interventi di produttori, esperti e rappresentanti istituzionali. Focus anche sulle denominazioni del territorio poco conosciute come Delia Nivolelli ed ovviamente sul vino Marsala con la proiezione del documentario “Pre-British: il vino di Marsala oltre il Marsala”. Un lavoro che racconta la riscoperta del vino del territorio attraverso le storie e le visioni di quattro vignaioli d’eccellenza: Vincenzo Angileri, Pierpaolo Badalucco, Nino Barraco ed il compianto Sebio De Bartoli recentemente scomparso.

“La seconda edizione di Vino Vivo, con il concorso enologico, i talk, la masterclass, i banchi di assaggio, vuole fare di Petrosino un punto nevralgico della vitivinicultura trapanese e siciliana, valorizzando una storia e una vocazione secolari per rinnovarle e portarle nel futuro – precisa il Sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi – Vino Vivo non è solo expo di cantine, degustazioni e assaggi ma vuole essere la rivendicazione di una identità culturale prima che produttiva, è promozione e difesa di un paesaggio, racconto di una vocazione che vuole migliorare il presente e costruire un futuro possibile e sostenibile. Vino Vivo è resistenza e orgoglio contadino! Vi aspettiamo per bere insieme, nella splendida cornice di Biscione, i vini del mare di Petrosino e della costa trapanese”.

2 AGOSTO – Banchi d’assaggio, masterclass, premiazione concorso

Dalle 18:00 alle 24:00, il Lungomare Biscione si trasformerà in una vera e propria passeggiata del gusto con l’apertura dei banchi d’assaggio: diverse aziende vitivinicole trapanesi presenteranno e faranno degustare i loro vini. Alle 20:00, la masterclass“Il Grillo della costa occidentale. Un Vitigno, una Storia, un Territorio”: un viaggio tra 10 vini raccontati con parole, immagini, musica e colori. Alle 21:30 la cerimonia di premiazione del Concorso Enologico “Vino Vivo, I bianchi della costa d’Occidente”, che celebrerà le migliori produzioni e i protagonisti di un territorio che vive il vino come identità, cultura e visione del futuro. Gran finale alle 22:30, il Lungomare Biscione si accenderà con “DJ set. Di Mare e di Vino”: un mix avvolgente di musica, atmosfera costiera e calici in mano per chiudere in festa la seconda serata di Vino Vivo 2025.

“Essere sommelier significa conoscere il vino in profondità – racconta Giuseppe Vultaggio, Delegato AIS Trapani – ma soprattutto saperlo raccontare. Ogni calice è un viaggio che parte dalla terra e arriva fino a noi che lo raccontiamo. Il nostro compito è valorizzare quel racconto, con passione e consapevolezza, dando voce al nostro territorio ricco di storia, qualità e autenticità. Sentiamo forte la responsabilità verso chi lavora la terra: sono gli agricoltori il primo atto di questa storia, perché solo con uve buone si fa buon vino. Poi tocca agli enologi, che devono esaltare la materia prima con rispetto e competenza. A noi il compito di chiudere il cerchio, trasmettendo tutto questo con verità, emozione e orgoglio”

Eventuali variazioni al programma saranno comunicate tramite i canali social ufficiali del Comune di Petrosino. Qui la pagina Facebook Per informazioni e prenotazioni: vinovivo@comune.petrosino.tp.it

AUTORE. Redazione